Sinner, scelte difficili: “Preferisco stare senza tennis che pasta. Odio perdere”

(Adnkronos) –

Scelte 'difficili' per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta nella finale degli Us Open 2025 contro Carlos Alcaraz, sarà impegnato nello swing asiatico, l'ultima parte della stagione in cui parteciperà all'Atp 500 di Pechino, in programma dal 25 Settembre all'1 ottobre, e al 1000 di Shanghai, dall'1 al 12 ottobre. Nel frattempo Sinner si è concesso un momento di svago rispondendo ad alcune domande 'scomode' a Explora Journeys, che ha posto l'azzurro, sceso al secondo posto nel ranking Atp dopo New York, davanti al più classico dei 'preferiresti'. "Preferisci un servizio o una risposta?", "una risposta", ha detto Jannik con un sorriso. "Esercizi ripetitivi o tapis roulant?", "a me piace il tapis roulant". Nessuna esitazione quando si è trattato di scegliere tra una colazione dolce e una salata: "Dolce, tutti i giorni. Amo i dolci". Pochi dubbi anche di fronte alla scelta tra una settimana senza pasta o una senza tennis: "Una settimana senza tennis, vuol dire che posso andare in crociera". Più difficile decidere cosa è meglio tra un'alba e un tramonto: "Direi tramonto". "Una giornata in piscina o una alla spa?", "in piscina". E tra giocare sui campi centrali o su quelli secondari? "Il mio obiettivo è giocare sempre sui campi centrali, ma quelli secondari ti danno la possibilità di sentirti più sicuro e rilassato". Molto ardua, ma forse nemmeno tanto, la sceltra tra una brutta vittoria o una bella sconfitta: "Devo dire una brutta vittoria perché odio perdere", ha risposto Sinner scoppiando a ridere. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)