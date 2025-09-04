Sinner, torna il Six Kings Slam. E a trasmetterlo sarà… Netflix

(Adnkronos) –

Torna il Six Kings Slam. Il, ricchissimo, torneo esibizione di tennis che si terrà in Arabia Saudita e che nella sua prima edizione, lo scorso anno, ha visto la vittoria di Jannik Sinner, che ha trionfato su Carlos Alcaraz in finale. Anche il prossimo ottobre i sei migliori tennisti del mondo, o almeno quelli che sono stati invitati dai sauditi, si sfideranno a Riad. Le date da cerchiare in rosso sono 15, 16 e 17 ottobre e a contendersi la corona saranno proprio il numero uno azzurro e lo spagnolo, oltre a Novak Djokovic, Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz. Oggi, giovedì 4 settembre, è stata annunciata un'importante novità: il torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix. Si tratta di una prima volta assoluta per il tennis, che sbarca così sulla nota piattaforma streaming, come annunciato proprio da Netflix in una locandina che raffigura i sei tennisti travestiti da re medievali. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)