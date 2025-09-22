lunedì 22 Settembre 2025
24.5 C
Rome
Top News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd fermo

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, il Pd frena, il Movimento 5 Stelle cresce. E' il podio rappresentato dal sondaggio politico Swg che oggi, 22 settembre 2025, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni. Fratelli d'Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2%. La formazione guidata da Giorgia Meloni scende al 30,2%. Alle sue spalle, non cresce il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein rimangono al 21,9%. Cresce il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e sale 13,5%. Passo avanti anche della Lega, che passa dall'8,7% al 9%. Giù invece Forza Italia, che cede lo 0,1% e scivola all'8%. In ascesa Verdi e Sinistra, ora al 6,7%. Più indietro Azione (3,3%), Italia Viva (2,2%), +Europa (2%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved