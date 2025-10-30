cityfood
cityeventi
giovedì 30 Ottobre 2025
Top News

Spalletti, primo giorno di Juve e l’incontro con Perin è virale

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Luciano Spalletti diventa il nuovo allenatore della Juventus e va subito a segno. La società torinese ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico e ha diffuso sui social e su YouTube un video che documenta la prima giornata bianconera dell'allenatore. Alla Continassa, Spalletti entra a contatto con i giocatori. Il video indugia in particolare sull'incontro con il portiere Mattia Perin, uno dei senatori dello spogliatoio che in poco più di un anno ha visto passare 3 allenatori: Thiago Motta, Igor Tudor e, appunto, Spalletti.   "Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?", esordisce Spalletti 'apprezzando' l'abbigliamento dell'estremo difensore. "Tutto bene?", chiede Perin. "Dipenderà da voi", la risposta perentoria di Spalletti. Perin è costretto sulla difensiva: "Noi siamo a disposizione. Molto a disposizione", dice il portiere parlando a nome della squadra che finora ha offerto un rendimento deludente. "E' già qualcosa", chiosa Spalletti, con una 'performance' che riscuote piena approvazione dei tifosi bianconeri. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap