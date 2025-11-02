cityfood
domenica 2 Novembre 2025
Spari contro un gruppo di ragazzi in strada a Napoli, ucciso un 18enne

(Adnkronos) – Era residente a Scafati, Salerno, il 18enne Pasquale Nappo, morto la scorsa notte dopo essere rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in piazza Pace a Boscoreale, a Napoli. Il commando ha aperto il fuoco, sparando almeno tre colpi di pistola contro il gruppo di amici di Nappo. Il giovane, incensurato ma ritenuto vicino agli ambienti dello spaccio di stupefacenti della zona, è stato colpito da un solo proiettile con foro d'entrata dall'ascella, che gli ha causato gravi ferite e la morte, avvenuta subito dopo il ricovero presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nappo è stato accompagnato in ospedale da due amici. In due, in sella a uno scooter, hanno raggiunto il gruppo di ragazzi in piazza per poi sparare. Da chiarire, al momento, la dinamica e il movente dell'agguato: non è esclusa, al momento, l'ipotesi del regolamento di conti.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

