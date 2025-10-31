cityfood
cityeventi
venerdì 31 Ottobre 2025
Top News

Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per porto illegale d’arma

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Il tribunale di Biella ha condannato a un anno e tre mesi, pena sospesa, il deputato Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, per lo sparo nel Capodanno 2024 nella Pro Loco di Rosazza, durante una festa. I giudici hanno ritenuto colpevole Pozzolo per l'accusa di porto illegale di arma, mentre lo hanno assolto dall'accusa di munizionamento da guerra, con la formula "perché il fatto non sussiste".  La difesa del deputato annuncia ricorso in Appello. "Siamo convinti che Pozzolo non abbia commesso alcun reato – afferma all'Adnkronos l'avvocato Andrea Corsaro – e che il fatto non sussiste neanche per questa imputazione, che non è prevista dalla legge come reato".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap