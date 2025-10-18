sabato 18 Ottobre 2025
StatisticAll 2025: Fedeli (DIRM-ISTAT), ‘Sviluppata soluzione per non manipolare informazioni”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Noi abbiamo sviluppato una soluzione che permette di non manipolare le informazioni o i dati,  facilitando il cittadino e le imprese nell'accesso alle informazioni. E' un primo passo per velocizzare questo passaggio da parte di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dai nostri interlocutori". Sono le parole di Massimo Fedeli, Direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM), in occasione di StatisticAll 2025, il festival della statistica e della demografia, dal titolo 'Il fattore umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati'.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

