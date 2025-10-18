StatisticAll 2025: Fedeli (DIRM-ISTAT), ‘Sviluppata soluzione per non manipolare informazioni”

(Adnkronos) – "Noi abbiamo sviluppato una soluzione che permette di non manipolare le informazioni o i dati, facilitando il cittadino e le imprese nell'accesso alle informazioni. E' un primo passo per velocizzare questo passaggio da parte di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dai nostri interlocutori". Sono le parole di Massimo Fedeli, Direttore del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM), in occasione di StatisticAll 2025, il festival della statistica e della demografia, dal titolo 'Il fattore umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati'.

