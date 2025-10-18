sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
StatisticAll 2025: Freguja (Istat), ‘investire sui giovani per recuperare progettualità famiglia e aumento natalità’

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Per restituire centralità al fattore umano e ai giovani nel futuro demografico del Paese, tra denatalità e trasformazione del lavoro, è necessario "ripartire dai giovani: sono diventati sempre meno numerosi nella nostra popolazione e le previsioni demografiche non sono incoraggianti. Abbiamo bisogno che i giovani trovino una stabilità economica e abitativa per poter recuperare una progettualità per la famiglia e un aumento della natalità. Investire sui giovani significa anche pensare al nostro sistema produttivo e al nostro mercato del lavoro". Sono le dichiarazioni di Cristina Freguja, direttore dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'Istat, in occasione dell'edizione 2025 di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia organizzato a Treviso.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

