sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
StatisticAll, Chiodi (Sis), ‘rapporto fra statistica e intelligenza artificiale è immediato’

(Adnkronos) – "Il rapporto fra statistica e intelligenza artificiale è immediato perché la statistica è quella che fornisce i dati, sia ufficiali che sperimentali, su cui si basano le intelligenze artificiali. La sua utilità nel lavoro è innegabile o ormai, anche se a livelli diversi, la utilizziamo tutti". Così Marcello Chiodi presidente della Società italiana di statistica – Sis, intervenuto durante l'edizione 2025 di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia organizzato a Treviso. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/STATISTICALL_PILLOLA_CHIODI.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

