StatisticAll, Chiodi (Sis), ‘rapporto fra statistica e intelligenza artificiale è immediato’

(Adnkronos) – "Il rapporto fra statistica e intelligenza artificiale è immediato perché la statistica è quella che fornisce i dati, sia ufficiali che sperimentali, su cui si basano le intelligenze artificiali. La sua utilità nel lavoro è innegabile o ormai, anche se a livelli diversi, la utilizziamo tutti". Così Marcello Chiodi presidente della Società italiana di statistica – Sis, intervenuto durante l'edizione 2025 di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia organizzato a Treviso.

