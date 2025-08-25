mercoledì 27 Agosto 2025
Strangolata in casa nel Salernitano, l’ex interrogato per ore. Il difensore: “E’ affranto”

(Adnkronos) – E' durato circa due ore oggi, lunedì 25 agosto, l'interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, l'ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella nel Salernitano. L'uomo, accusato di omicidio pluriaggravato e recluso nel carcere di Fuorni
, ha risposto alle domande del gip.  Domani intanto la procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. "Il mio assistito è affranto – afferma all'Adnkronos il difensore del 36enne, l'avvocato Michele Gallo –. Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E' molto provato’’.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Redazione
