domenica 14 Settembre 2025
16.8 C
Rome
Tamberi, la delusione dopo l’eliminazione: “Risultato pietoso, fa male”

(Adnkronos) – Dall'oro olimpico all'eliminazione nelle qualificazioni. Gian Marco Tamberi esce deluso dai Mondiali di Tokyo 2025 dove oggi, domenica 14 settembre, non è riuscito a superare la misura di 2.21, dopo aver superato il primo ostacolo a 2.16, incappando in tre inaspettati errori, sulla stessa pista dove nel 2021 vinse la medaglia d'oro. "Sono arrabbiato perché è un risultato pietoso", ha detto Tamberi, in pista con una vistosa fasciatura alla gamba, ai microfoni Rai a caldo. "Il rammarico c'è e dispiace perché le sensazioni nel riscaldamento erano buone, poi però non ho fatto neanche un salto giusto", ha ammesso l'atleta azzurro, che arrivava ai Mondiali di Tokyo da campione in carica dopo il trionfo di Budapest nel 2022, "questo risultato fa male. L'anno scorso non avevo voglia di andare avanti e ora utilizzerò questa rabbia per continuare".  L'obiettivo, per Tamberi, rimangono comunque le Olimpiadi di Los Angeles 2028: "Non vedo l'ora di ricominciare la preparazione. Sono comunque orgoglioso dei nostri ragazzi che scendono sempre in pedana lottando. Ora voglio solo tornare a casa dalle mie donne".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

