Teatro, Mirabilandia festeggia la Notte Rosa con la comica Valentina Persia

(Adnkronos) – Sarà una Notte Rosa tutta da ridere e, come sempre, adrenalinica quella in programma quest’anno a Mirabilandia. Sabato 21 giugno, alle ore 21.30 il parco divertimenti più grande d’Italia, in collaborazione con Comedy Central Live, festeggerà il Capodanno dell’estate della Riviera Romagnola con Valentina Persia e il suo esilarante show 'Ma che ti ridi?'. Attrice, comica e ballerina, dotata di una simpatia fuori dal comune e di una presenza scenica inimitabile, Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Capace di conquistare grandi e piccini con la sua energia travolgente, la comica romana colorerà di rosa e ironia una delle notti più speciali ed emozionanti della Riviera, dove Mirabilandia si conferma non solo una meta d’eccellenza per il divertimento, ma anche un palcoscenico privilegiato per eventi di svago e spettacoli dal vivo, capaci di unire la magia del parco alla vivacità del mondo dell’intrattenimento. "'Ma che te ridi?!' è uno spettacolo che nasce dal desiderio di raccontare quello che ho vissuto, visto e soprattutto fatto ridere in trent’anni di carriera, dice Valentina Persia. È un percorso fatto di aneddoti, personaggi, battute che mi hanno accompagnata fin dagli inizi. Non è un bilancio, né una celebrazione: è semplicemente un incontro, sincero e diretto, tra me e il pubblico. E farlo a Mirabilandia, in un luogo dove si respira voglia di leggerezza e allegria, è perfetto. Il 21 giugno vi aspetto: portate la voglia di ridere, al resto penso io!". La Notte Rosa "è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, e siamo entusiasti di celebrarla quest’anno con una donna e un’artista straordinaria come Valentina Persia, sottolinea Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. Unire la nostra offerta adrenalinica e le attrazioni per i più piccoli e le famiglie della nuova area Nickelodeon Land, con uno spettacolo comico di questo livello in partnership con Comedy Central Live, rappresenta perfettamente il nostro spirito: regalare esperienze uniche, in grado di far sorridere e sorprendere ogni nostro ospite. Sarà una serata indimenticabile, tra spettacoli, attrazioni e tanta voglia di stare insieme". "Siamo entusiasti di essere ospiti di Mirabilandia per la celebrazione della Notte Rosa. All’interno del parco divertimenti più grande d’Italia, daremo vita ad un momento di puro divertimento grazie a Comedy Central che con Valentina Persia intratterrà il pubblico del parco con battute e risate come solo lei sa fare", commenta Manuela Vagnetti, AdSales Director in Paramount. La nostra sinergia con Mirabilandia si conferma scoppiettante, dopo l’inaugurazione di Nickelodeon Land per fare felici i più piccoli, anche grazie al nostro storico brand Comedy Central capace di delineare i trend della comicità". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)