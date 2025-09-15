martedì 16 Settembre 2025
Temptation Island, Rosario dice ‘addio’ a Lucia e diventa tronista di Uomini e Donne

Redazione

(Adnkronos) –
Rosario chiude definitivamente la sua storia con Lucia e accetta di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel corso della puntata di 'Temptation Island e poi… e poi…' Lucia e Rosario hanno raccontato la loro verità dopo la fine del programma, dove i due erano usciti separati perché Rosario ha scoperto che, una volta finita l'esperienza nel reality, Lucia aveva incontrato di nascosto il tentatore Andrea.  Un gesto imperdonabile per Rosario che lo ha spinto a mettere fine definitivamente alla loro relazione. Ma si sa… quando si chiude una porta, si apre un portone. E quel portone porta il nome di Maria De Filippi. Dopo il chiarimento, infatti, Rosario è stato messo davanti a una: sedersi sul trono di Uomini e Donne. Qualche minuto di silenzio, di pensieri. Poi la decisione. Rosario ha detto sì e sarà il nuovo tronista del dating show di Canale 5.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

