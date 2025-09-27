Terence Atmane, chi è avversario di Sinner che gli regalò una carta dei Pokemon

(Adnkronos) –

Terence Atmane sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Pechino. Oggi, sabato 27 settembre, il tennista azzurro, numero due del mondo dopo la vittoria agli Us Open di Alcaraz, sfida il francese agli ottavi del torneo dopo aver superato Marin Cilic ai sedicesimi di finale. La sfida tra i due arriva pochi mesi dopo quella di Cincinnati, quando Atmane riuscì a raggiungere, contro ogni pronostico, le semifinali del Masters 1000 americano prima di essere battuto proprio da Sinner in due set. In quell'occasione il francese celebrò il 24esimo compleanno di Jannik, che cadeva proprio quel giorno, con un regalo speciale, che ha fatto rapidamente il giro del mondo. Ma chi è Atmane? Nato a Bolougne-sur-Mer il 9 gennaio 2002 il tennista francese, prima del Masters 1000 di Cincinnati, non aveva mai battuto un giocatore tra i primi 20, e proprio dopo quel torneo è entrato nella top 100 del ranking Atp, dove ora ricopre la posizione numero 68, per la prima volta in carriera. Ma Atmane, in campo, può sfruttare anche un'arma fuori dal comune. Terence infatti ha un Qi di 158, un'intelligenza ben sopra la media. "Quando il mio cervello funziona correttamente in campo, posso essere pericoloso perché non penso come gli altri. A volte, tuttavia, questo può portarmi a fare la scelta sbagliata perché mi innervosisco o inizio a pensare troppo", ha spiegato in passato, "avere un alto potenziale intellettuale mi aiuta a creare sorprese in campo". Atmane coltiva anche altre passioni oltre al tennis. Il francese infatti è un grande appassionato di Pokemon, passione che si porta dietro fin da bambino ed è anche un collezionatore di carte. "Ho una delle collezioni più importanti in Francia", ha rivelato ai canali ufficiali dell'Atp, "quando ero piccolo, guardavo i Pokemon in televisione. Era abbastanza naturale, a scuola e ovunque, parlare di queste carte, era piuttosto popolare all'epoca. Ricordo di aver giocato con i miei amici a scuola e, da bambino, ho iniziato a collezionare queste carte di gioco". In occasione della semifinale di Cincinnati, che come detto cadeva il giorno del compleanno di Sinner, Atmane ha fatto un regalo speciale all'azzurro. Terence gli ha regalato proprio una carta dei Pokemon, ma non una qualunque: un Pikachu. Jannik non ha nascosto la sua sorpresa iniziale, ma ha apprezzato il dono e ha ringraziato, sinceramente, l'avversario. La scena, ripresa dalle telecamere ufficiali del torneo, ha fatto rapidamente il giro del mondo e il video è diventato inevitabilmente virale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)