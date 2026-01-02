Terremoto a Città del Messico, scossa di magnitudo 6.5

- Advertisement -

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata a Città del Messico. Lo ha reso noto il centro sismologico nazionale. Le scosse avvertite nella capitale hanno costretto la presidente Claudia Sheinbaum a sospendere la conferenza stampa quotidiana.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)