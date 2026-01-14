cityfood
mercoledì 14 Gennaio 2026
Terremoto a Napoli, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata di oggi

Redazione
(Adnkronos) – Due scosse di terremoto si sono verificate oggi mercoledì 14 gennaio 2026 nell'area dei Campi Flegrei. La prima, di magnitudo 2.5, è stata avvertita alle 9.03 a 4 km a est di Pozzuoli, a una profondità di 3 km.  Una manciata di secondi dopo, si è verificata la seconda scossa di magnitudo 2.2, sempre a 4 km a est di Pozzuoli e a una profondità di 2 km.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

