martedì 13 Gennaio 2026
Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

Redazione
(Adnkronos) – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo l'Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.3, con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato sempre il Ravennate, con una magnitudo 4.1 e epicentro individuato a circa 8 chilometri a est di Faenza. Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, solo momenti di preoccupazione.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

