venerdì 24 Ottobre 2025
Terremoto oggi Avellino, scossa magnitudo 3.6 a Grottolella

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi.  Lo comunica è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La profondità del sisma è di 16 km. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

