lunedì 6 Ottobre 2025
9.9 C
Rome
Terremoto oggi nelle Marche, la scossa 4.4 di magnitudo

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 4.4 oggi, lunedì 6 ottobre, nella zona della costa Marchigiana Pesarese in provincia di Pesaro Urbino alle 12.13 a una profondità di 8 km. Il sisma è stato individuato dalla sala Ingv di Roma.  Stando alle segnalazioni sui social la forte scossa è stata sentita in tutta la zona. Nessun danno segnalato, per ora, scrivono i vigili del fuoco su X.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

