mercoledì 14 Gennaio 2026
Top News

Thailandia, gru crolla e si schianta su un treno: 22 morti

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Una gru è crollata su un treno passeggeri nel nord-est della Thailandia, uccidendo almeno 22 persone e ferendone circa 70. Lo riportano i media locali.  L'incidente è avvenuto nel distretto di Sikhio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok.  Secondo il quotidiano thailandese Khaosod, l'enorme gru in acciaio, utilizzata per la costruzione della ferrovia, è crollata proprio mentre il treno passava, facendo deragliare diversi vagoni e intrappolando i passeggeri tra le macerie. Secondo quanto riferito, sul luogo dell'incidente è scoppiato un incendio. Le prime notizie indicano che la gru faceva parte di un progetto ferroviario dell'alta velocità. L'operatore ferroviario statale thailandese Srt ha dichiarato che a bordo del treno c'erano 195 persone. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap