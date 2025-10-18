(Adnkronos) – Durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025, il fisico teorico Thibault Damour, tra i principali protagonisti della scoperta delle onde gravitazionali, racconta come la teoria di Einstein del 1915 continui a rivelare nuovi segreti dell'universo. "Abbiamo sentito le vibrazioni dello spazio: le onde gravitazionali sono il suono stesso del cosmo", spiega Damour, ricordando le recenti osservazioni della fusione di due buchi neri. Nel video, lo scienziato riflette anche sulle prossime frontiere della ricerca: dal quantum computing, che potrà simulare collisioni tra stelle di neutroni, all'uso dell'intelligenza artificiale come alleata dei fisici teorici.
Thibault Damour: “Abbiamo ascoltato il suono dello spazio. Quantum e AI cambieranno la fisica del futuro”
