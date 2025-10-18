cityfood
cityeventi
domenica 19 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Tiziana Tornaghi (IBM): “la digitalizzazione della PA passa dagli agenti AI e dalla sicurezza post-quantistica”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Nel corso di un'intervista all'Adnkronos durante ComoLake 2025, Tiziana Tornaghi, General manager Consulting di IBM Italia, spiega come l'azienda stia contribuendo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, tra agenti AI, crittografia post-quantistica e collaborazione pubblico-privato per un ecosistema digitale più sicuro. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/tiziana_tornaghi.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap