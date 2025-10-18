(Adnkronos) – Nel corso di un'intervista all'Adnkronos durante ComoLake 2025, Tiziana Tornaghi, General manager Consulting di IBM Italia, spiega come l'azienda stia contribuendo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, tra agenti AI, crittografia post-quantistica e collaborazione pubblico-privato per un ecosistema digitale più sicuro.
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/tiziana_tornaghi.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Tiziana Tornaghi (IBM): “la digitalizzazione della PA passa dagli agenti AI e dalla sicurezza post-quantistica”
(Adnkronos) – Nel corso di un'intervista all'Adnkronos durante ComoLake 2025, Tiziana Tornaghi, General manager Consulting di IBM Italia, spiega come l'azienda stia contribuendo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana, tra agenti AI, crittografia post-quantistica e collaborazione pubblico-privato per un ecosistema digitale più sicuro.