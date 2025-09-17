giovedì 18 Settembre 2025
Toni (Puglia Sviluppo): “Regione dai numeri lusinghieri”

Redazione

(Adnkronos) – L'andamento dei bandi aperti per le imprese sulla programmazione 2021-2027 per la Puglia sta facendo registrare "numeri lusinghieri" in termini di partecipazione. È quanto affermato da Donatella Toni, dirigente area Sviluppo e competitività – Puglia Sviluppo, a margine del seminario intitolato "Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future", organizzato nell'ambito della Fiera del Levante a Bari. La dirigente ha ricordato gli strumenti pensati per lo sviluppo di aree penalizzate come quella di Taranto e della sua provincia. "https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/09/DONATELLATONI.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

