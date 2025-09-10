mercoledì 10 Settembre 2025
Torre del Greco, scontro tra auto e moto: muore una ragazza di 22 anni di Acerra

(Adnkronos) – Una 22enne di Acerra è morta in un incidente stradale avvenuto, intorno all'1.45, in via Cavallo all'incrocio con via Purgatorio, a Torre del Greco in provincia di Napoli. Per la vittima, in sella a una Honda Transalp sono stati inutili i soccorsi, mentre il conducente della moto, un 38enne di Napoli, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata.  Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della sezione radiomobile. Il conducente dell’auto è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni, mentre entrambi i mezzi sono stati sequestrati.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

