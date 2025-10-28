cityfood
giovedì 30 Ottobre 2025
Totti ‘spinge’ Spalletti alla Juve: “Farebbe un grande acquisto”

Francesco Totti 'spinge' Luciano Spalletti verso la Juventus. Oggi, martedì 28 ottobre, l'ex capitano della Roma ha parlato del futuro del suo ex allenatore, candidato principale a sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera. "Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su di lui, è un leader forte, un presente, un tecnico che vuole fare bene ovunque vada. Penso che la Juve avrebbe veramente un grande affare", ha detto al microfono di Sky Sport.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

