martedì 13 Gennaio 2026
Top News

Tragedia familiare nel novarese, anziano spara alla moglie e si toglie la vita

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Tragedia familiare la scorsa notte a Cameri, nel novarese. Un uomo di 88 anni, secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, avrebbe sparato alla moglie 83enne, malata, e poi si sarebbe tolto la vita. A scoprire i corpi senza vita dei due anziani e a dare l’allarme, nella tarda mattinata, il figlio della coppia. L’arma utilizzata era regolarmente detenuta.  Sul posto sono giunti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare i decessi alla base dei quali, secondo una prima ricostruzione compiuta dai carabinieri che stanno ancora facendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica della tragedia, ci sarebbe la malattia della donna. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap