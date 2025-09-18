giovedì 18 Settembre 2025
8.2 C
Rome
Top News

Tragedia Mottarone, tre imputati chiedono patteggiamento

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Alla ripresa dell’udienza preliminare, oggi in Tribunale a Verbania, tre degli imputati per la tragedia del Mottarone, hanno chiesto di patteggiare. Si tratta di Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, di Enrico Perocchio, direttore di esercizio e di Gabriele Tadini, caposervizio dell’impianto. La procura ha dato parere favorevole ai patteggiamenti, un’ipotesi già emersa lo scorso giugno per favorire una soluzione più rapida della vicenda.  E sempre la procura ha chiesto il proscioglimento per i due manager della Leitner. La vicenda riguarda l'incidente avvenuto il 23 maggio 2021 quando una cabina si è schiantata al suolo provocando la morte di 14 persone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved