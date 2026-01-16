cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
Travolto mentre va a scuola, 14enne muore nel Torinese

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il ragazzino 14enne, investito questa mattina da un'auto a San Sebastiano Po, nel Torinese, mentre cercava di raggiungere la fermata dell'autobus.  Subito dopo l'incidente era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, dove è deceduto nel tardo pomeriggio nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

