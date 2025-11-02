cityfood
domenica 2 Novembre 2025
Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo, giallo a Napoli

(Adnkronos) – Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Sulla testa sarebbero state trovate ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.  Sul posto carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio impegnati nelle indagini.  
