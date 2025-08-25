Truffa figli in Brasile, avvocato Edson Ribeiro denuncia il sindaco di Pedras Grandes

(Adnkronos) – Nuovo capitolo nel lungo e complicato caso della presunta truffa di figli in Brasile. La vicenda, raccontata dall'Adnkronos fin dalla prima denuncia dell'avvocato italiano Nunzio Bevilacqua, si arricchisce di uno sviluppo giudiziario significativo.

Edson Ribeiro

tra i più noti avvocati penalisti del Brasile – oggi presidente associazione avvocati criminalisti dello Stato di Rio de Janeiro (ANACRIM) e legale di Bevilacqua nel caso che lo riguarda, ha denunciato il Sindaco italo-brasiliano di Pedras Grandes, Agnaldo Filippi, per ingiurie e diffamazione. Un passo che evidenzia l'intreccio di interessi e di possibili ingerenze malavitose che si muove dietro una storia che nasce da un caso di una discutibile attribuzione di paternità ma che nei mesi ha svelato connivenze e legami oscuri degni di un intrigo internazionale. La denuncia dell'avvocato Ribeiro si riferisce al tentativo di esercitare pressioni indebite sul penalista brasiliano, al fine di far rendere dichiarazioni – anche testimoniali – contro il proprio assistito (l’avvocato italiano), violare il segreto professionale (avere informazioni detenute in ragione del suo incarico, tra le quali, “questioni patrimoniali e familiari” riguardanti Bevilacqua) e, comunque, per istigare il difensore all'infedeltà del difensore. In attesa di comprendere quale sia il reale interesse sottostante del Sindaco Agnaldo Filippi, sono stati intanto chiamati in giudizio – come testimoni della condotta diffamatoria pubblica – Padre Nivaldo Ceron e Barbara Zandomenico Perito (la donna brasiliana che attribuisce a Bevilacqua la paternità senza voler procedere a un test del dna attendibile) dinanzi alla Corte Criminale di Rio de Janeiro. La condotta diffamatoria in questione sarebbe mirata alla denigrazione della reputazione del Professionista Edson Ribeiro reo, probabilmente, di non essersi piegato ad alcuna pressione esterna da parte di un determinato 'contesto territoriale'. “Sono rimasto, negli ultimi mesi, in permanente contatto con l’avvocato Edson Ribeiro, a cui non ho fatto mai venir meno, rinnovandola costantemente, la mia fiducia. Mi ha comunicato ogni tentativo di avvicinamento da parte di Agnaldo Filippi (ed altri) – quale anomalo “portavoce” anche degli interessi della signora Zandomenico Perito – per ottenere informazioni riguardo il materiale istruttorio della sua investigazione difensiva e sulla mia persona”, racconta Bevilacqua, che ricorda anche "le minacce pubbliche di morte nei miei riguardi e diffamazione, la ‘manipolazione’ delle dichiarazioni di Ribeiro e lo ‘svilimento’ della sua figura professionale al fine di ostacolare le indagini”. Le parole dello stesso avvocato Ribeiro servono a definire ulteriormente il quadro. “Bevilacqua e’ sempre stato il mio cliente e, per conto suo, ho svolto in massima lealtà una mia personale e accurata investigazione difensiva – comunicata ritualmente all’Ordine degli Avvocati del Brasile – che ha ricevuto non solo ‘riscontri oggettivi’ ma anche rilevato atteggiamenti gravemente omertosi e a volte ‘significativi’ nei territori in cui e’ avvenuta, in special modo a Santa Catarina; ostacoli di ogni tipo e ad ogni ‘livello’, in modo che non mi fosse consentito fare chiarezza su di un caso che permane, per volontà di qualcuno, realmente oscuro”. L'avvocato brasiliano, quindi, conclude: “Come responsabile dell’indagine sono stato sempre a disposizione, come lo sono attualmente, dell’autorità giudiziaria brasiliana che avrebbe potuto ascoltami in ogni momento se solo avesse voluto, come di quella italiana, anche diplomatica, per riferire tutte le anomalie del caso e dei comportanti di taluni soggetti in questione”. Il caso non solo resta aperto, si aggrava ulteriormente perché aggiunge alla presunta truffa il profilo dell'attività fraudolenta di un intero sistema. (Di Fabio Insenga) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)