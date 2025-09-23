Trump all’Onu, subito un intoppo: “Il gobbo non funziona”

(Adnkronos) – Donald Trump parla all'assemblea generale dell'Onu e subito qualcosa va storto. Il presidente degli Stati Uniti si presenta al podio e si accorge che il teleprompter, il gobbo elettronico, non funziona. "Non fa niente, terrò questo discorso senza teleprompter. Perchè il teleprompter non funziona", dice Trump guardandosi intorno e lanciando sguardi di fuoco. "Sono felicissimo di essere qui con voi, parlerò col cuore. Posso solo dire che chi sta gestendo questo teleprompter è in grossi guai…". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)