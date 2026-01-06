cityfood
martedì 6 Gennaio 2026
Trump e l’imitazione dell’atleta transgender: “Mia moglie non vuole”

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Donald Trump imita e sfotte l'atleta transgender. Nell'intervento davanti ai parlamentari repubblicani, al Kennedy Center di Washington, il presidente si esibisce in uno 'show' che viene apprezzato dalla platea, tra risate fragorose.   Trump, che ha vietato la partecipazione di transgender alle competizioni sportive femminili, imita una atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi: "Mia moglie odia quando lo faccio. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando…", dice, mimando lo sforzo e le successive lacrime dell'atleta per un flop sportivo. "Poi arriva un tizio – prosegue – e alza i pesi senza difficoltà…". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

