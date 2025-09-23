Trump, il discorso all’Onu: “Io ho sempre ragione”. Critiche a Nazioni Unite e Europa

(Adnkronos) –

Critiche all'Onu, bacchettate all'Europa. Riflettori sull'immigrazione, che sta "mandando in rovina" paesi occidentali.

Donald Trump parla all'assemblea generale delle Nazioni Unite e il discorso del presidente americano, oggi 23 settembre, per larghi tratti è una requisitoria. Si comincia male, con il problema tecnico che spegne il 'gobbo' elettronico: "Tutto quello che ho avuto dall'Onu e un teleprompter rotto e una scala mobile che si è fermata", dice Trump, che esordisce rivendicando i successi ottenuti come mediatore internazionale: "Ho posto fine a 7 guerre", dice. "È triste che abbia dovuto farlo senza le Nazioni Unite. Tutto quello che ho ottenuto dalle Nazioni Unite è stata una scala mobile che si è fermata a metà strada mentre salivo. Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?", chiede criticando l'organizzazione per le "lettere dai toni forti" e le "parole vuote". "Il mondo era prospero e in pace durante il mio primo mandato. Da quel giorno, le armi della guerra hanno infranto la pace che avevo forgiato in due continenti, un’era di calma e stabilità ha lasciato il posto a una delle più grandi crisi del nostro tempo. Dobbiamo fermare la guerra a Gaza immediatamente. Dobbiamo negoziare immediatamente la pace", dice Trump. La bacchettata all'Europa non è una novità: "Nel caso in cui la Russia non sia pronta a fare un accordo per porre fine alla guerra, allora gli Stati Uniti sono pienamente preparati a imporre un giro molto forte di tariffe", dice. "Sono il presidente degli Stati Uniti ma amo l'Europa e le popolazioni europee. Le nazioni europee, tutte, dovrebbero adottare le stesse misure che abbiamo varato noi. Stanno comprando petrolio russo mentre combattono contro la Russia, è imbarazzante per loro. Devono smettere di comprare energia dalla Russia, altrimenti stiamo perdendo tutti tempo". "Chiedo a tutte le nazioni di porre fine allo sviluppo di armi biologiche, vogliamo lo stop allo sviluppo delle armi nucleari. Ci sono armi così potenti che non possono essere usate. Se le usassimo, sarebbe le fine del mondo, non ci sarebbero più le Nazioni Unite", avverte, chiamando in causa la Cina senza nominarla per "esperimenti imprudenti Oltreoceano" e con riferimento a "patogeni creati dall'uomo". In questo quadro, Trump annnuncia "lo sforzo per creare una convention sulle armi biologiche, speriamo che l'Onu possa svolgere un ruolo costruttivo". Quindi, l'affondo durissimo: "L'Onu sta creando nuovi problemi, il miglior esempio e la principale questione politica dei nostri tempi: la crisi dell'immigrazione incontrollata. I vostri paesi vengono devastati. L'Europa è in grossi guai, i vostri paesi stanno andando in rovina. L'Onu sta finanziando un assalto ai paesi occidentali. Nel 2024 l'Onu ha stanziato 372 milioni in assistenza per 624mila migranti diretti verso gli Usa. L'Onu ha fornito cibo, alloggio e carte di debito a migranti illegali, riuscite a crederci? L'Onu dovrebbe fermare l'invasione, non crearla".

Nel mirino di Trump, ma non è una novità, finisce il "terribile sindaco" di Londra, Sadiq Khan. Il presidente americano sostieneche la capitale britannica sia "molto cambiata" a causa dell'immigrazione, a suo dire, fuori controllo. "E devo dire che, se guardo Londra, dove c'è un sindaco terribile, terribile, terribile, la città è cambiata così tanto", dice Trump. "Ora vogliono passare alla Sharia, ma siete in un altro Paese. Non potete farlo", aggiunge La scorsa settimana, mentre rientrava negli Usa dalla sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente americano aveva criticato Khan definendolo "uno dei peggiori sindaci del mondo" e sottolineato di essersi assicurato che non fosse invitato al banchetto a cui aveva partecipato al castello di Windsor. Ce n'è anche per chi parla di emergenza clima: "A mio parere, è la più grande truffa mai messa in atto a livello globale. Il cambiamento climatico, qualunque cosa accada, vi riguarda: niente più riscaldamento globale, niente più raffreddamento globale. Tutte queste previsioni fatte dalle Nazioni Unite e da molti altri spesso per motivi sbagliati. Erano previsioni fatte da persone stupide", attacca. "Io sono bravo a fare previsioni, io ho avuto ragione su tutto. Se non state alla larga dalla truffa dell'energia verde il vostro paese fallirà". In chiusura, un auspicio per un futuro radioso. "Dobbiamo proteggere le nazioni create dai nostri padri. Dobbiamo proteggere i nostri popoli, i nostri confini, la sicurezza e le tradizioni. Dobbiamo combattere, combattere, combattere per i sogni e la libertà. Lavoriamo tutti insieme per costruire un pianeta bellissimo, un pianeta di pace, un mondo più ricco e più bello che mai. Può succedere, succederà. Cominciamo ora", conclude. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)