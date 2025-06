Trump manda Marines a Los Angeles contro “nemici stranieri”, California dal giudice: “Va fermato”

(Adnkronos) –

La California si è rivolta a un tribunale per chiedere un'ordinanza restrittiva per impedire il dispiegamento di truppe statunitensi nelle strade di Los Angeles, dopo che il presidente Donald Trump ha inviato i Marines e la Guardia Nazionale per i disordini legati alle operazioni contro gli immigrati illegali. "Ci sono state notti terribili. C'erano persone che hanno demolito il cemento armato con enormi martelli e hanno lanciato blocchi contro la polizia. Se non fossimo intervenuti, Los Angeles in questo momento sarebbe in fiamme. In alcune aree si può dire che ci sia stata un'insurrezione. Sono animali, sono nemici arrivati dall'estero. L'amministrazione Biden ha permesso che entrassero", le parole di Trump, che non esclude il ricorso all'Insurrection Act con il conseguente impiego dell'esercito, davanti ai soldati durante la visita a Fort Bragg. Mentre il presidente parla, circa 700 Marines attendono ordini dal Comando Settentrionale e completano l'addestramento nell'area di Los Angeles. Come riferisce la Cnn, il battaglione deve perfezionare il training relativo al controllo di disordini in ambito urbano e stabilire le regole di ingaggio e il livello di forza eventualmente da impiegare. Secondo l'emittente, viene previsto lo scenario nel quale i Marines dovrebbero effettuare arresti solo in circostanze estremamente particolari – in caso di de-escalation fallita – con un iter che prevede la consegna dei soggetti alle forze dell'ordine appena possibile. "Mandare combattenti addestrati in strada è senza precedenti e minaccia il cuore stesso della nostra democrazia", ha dichiarato il governatore Gavin Newsom. "Donald Trump si sta comportando come un tiranno, non come un presidente. Chiediamo alla Corte di bloccare immediatamente queste azioni illegali", ha detto Newsom. Un giudice federale di San Francisco non ha accolto la richiesta della California di bloccare con effetto immediato la decisione del presidente e ha fissato un'udienza per giovedì. "Il governatore e il sindaco di Los Angeles sono incompetenti. Se il governatore non riesce a gestire questa situazione, forse non dovrebbe fare il governatore. Ci ho parlato un giorno fa, gli ho detto che deve fare un lavoro migliore. Se non avessimo mandato la Guardia Nazionale, Los Angeles ora brucerebbe", ha ripetuto Trump.

"Lì ci saranno le Olimpiadi 2028, non vogliamo che la gente veda una situazione del genere. Questa gente è pagata per creare disordini, sono animali. Avete visto le persone che hanno lanciato pietre contro le auto della polizia? La Guardia Nazionale aveva bisogno di un aiutino extra, abbiamo mandato un certo numero di Marines", le parole del presidente, contestate da Newsom. "Non c'è stata alcuna chiamata. Nemmeno un messaggio in segreteria – la posizione del governatore – Gli americani dovrebbero essere allarmati da un presidente che schiera i marines per strada e non sa nemmeno con chi parla". Il presidente tira dritto e conferma l'intenzione di estendere a livello nazionale le operazioni di espulsione di massa già attuate a Los Angeles. "Li stiamo mandando via e continueremo a farlo", ha spiegato, avvertendo che le eventuali manifestazioni contro la linea dell'amministrazione "saranno affrontate con forza pari o superiore".