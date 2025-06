Trump: “Voglio fine guerra, non tregua. Con accordo su nucleare Iran avrebbe salvato vite”

(Adnkronos) –

Nessun colloquio tra Donald Trump e l'Iran. A confermarlo oggi, martedì 17 giugno, è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti: ''Non ho contattato l'Iran per 'colloqui di pace' in alcun modo, forma o modo. Questa è solo un'altra falsa notizia inventata', ha scritto Trump sul suo social Truth, smentendo così le indiscrezioni secondo le quali avrebbe avviato colloqui di pace con Teheran. ''Se vogliono parlare'', ha aggiunto Trump, gli iraniani "sanno come contattarmi". Trump ha inoltre aggiunto, sempre su Truth, che gli iraniani ''avrebbero dovuto accettare l'accordo che era sul tavolo: avrebbe salvato molte vite!!!'', riferendosi ai negoziati che erano in corso tra l'Iran e gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran e che sono stati interrotti dall'attacco lanciato da Israele. Trump, in ogni caso, aveva già ribadito il concetto parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo ha riportato a Washington, dopo aver lasciato anticipatamente il G7 in Canada. "Non sto cercando un cessate il fuoco, stiamo cercando di fare meglio …una fine vera" della guerra tra Iran e Israele, ha detto Trump in riferimento a quanto detto dal presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui è "positivo" che il presidente americano abbia lasciato prima il G7 per lavorare alla tregua. "Emmanuel è un bravo ragazzo, ma non ci prende molto spesso", ha aggiunto Trump, che in un post su Truth aveva sostenuto che il presidente francese si stesse sbagliando sui motivi della sua partenza anticipata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)