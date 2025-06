“Tu e Fedez tornerete insieme?”. La replica piccata di Chiara Ferragni

(Adnkronos) – Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai alle spalle da oltre un anno, ma il gossip attorno all'ex coppia più famosa del web non accenna a spegnersi. Tra indiscrezioni e fan che sperano in un ritorno di fiamma, è stata proprio l’imprenditrice digitale a intervenire sui social per spegnere definitivamente le voci su un possibile riavvicinamento tra i due. In un recente video pubblicato su TikTok, Ferragni si è mostrata mentre canticchia 'Manchild', brano di Sabrina Carpenter dal testo fraintendibile. Un contenuto che per molti poteva essere una frecciatina rivolta all’ex marito. Ma lei ha subito precisato: "Concetto generale non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita, non fatene articoli", ha scritto. Il chiarimento, tuttavia, non è bastato a placare il gossip. Nei commenti, infatti, qualcuno le ha chiesto quando sarebbe tornata con Fedez. "Never ever" (Mai e poi mai, ndr), ha risposto lei, secca. Una replica che lascia poco spazio ai dubbi: la storia dei Ferragnez sembra ormai davvero appartenere al passato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)