Tumori: Landazabal (Gsk), ‘messaggio di speranza del maestro Allevi dedicato a tutti i pazienti oncologici’

(Adnkronos) – "Il messaggio di speranza che porta il maestro Allevi è dedicato a tutti i pazienti malati oncologici. È un messaggio di coraggio, dove la malattia e la diagnosi comincia a partire da una luce di trasformazione". Lo ha detto Fabio Landazabal, amministratore delegato di Gsk, alla Festa del Cinema di Roma, in seguito alla proiezione del docufilm 'Allevi Back to Life', dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche, diretto dal musicista e pianista Giovanni Allevi e realizzato con il contributo di Gsk.

