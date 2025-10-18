cityfood
Tumori: regista Valentini, ‘Allevi Back to Life è poesia e bellezza’

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Credo che più che lanciare un messaggio, il film parli alle persone in modo molto diverso. Spero che arrivi a tutti il fatto che c'è della poesia, della bellezza nella vita di ognuno di noi, che ci sono delle cose che ci rendono unici e a cui vale la pena non restare ancorati, ma appoggiarsi per andare avanti nei momenti di difficoltà". Così, Simone Valentini, alla proiezione del docufilm 'Allevi Back to Life', di cui è regista e dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche e realizzato con il contributo di Gsk, alla Festa del Cinema di Roma. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/PILLOLA_VALENTINI.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

