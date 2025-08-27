Ucraina ‘cancella’ Woody Allen dai teatri: “La cultura non copra crimini”

(Adnkronos) –

Woody Allen nella bufera. Diversi importanti teatri in Ucraina hanno annunciato che cancelleranno dal loro cartellone spettacoli basati su sceneggiature del regista e attore statunitense in seguito al suo intervento in videolink, lo scorso fine settimana, alla 'Settimane del cinema internazionale di Mosca', una iniziativa promossa dalle autorità locali e dai media di Stato. Il Teatro Maria Zankovetska di Leopoli ha preso la decisione di cancellare il musical 'Pallottole su Broadway' tratto dalla sceneggiatura dell'omonimo film del regista americano, rende noto Ukrainskaia Pravda. Il Teatro accademico regionale ucraino 'Olha Kobylianska' di Chernivtsi, ha cancellato lo spettacolo tratto da 'Una commedia sexy in una notte di mezza estate'. Infine, il Teatro Molodyy di Kiev ha sospeso lo spettacolo 'Riverside Drive", esprimendo una secca "condanna alla partecipazione del regista americano Woody Allen alla Settimana del cinema internazionale di Mosca. La cultura non può servire come copertura per un crimine". Il nome di Woody Allen è stato anche aggiunto all'elenco compilato dal sito 'Myrovorets' (custode della pace), dove vengono inseriti in nomi delle personalità considerate come nemiche dell'Ucraina, 'traditrici della patria'. Il sito, formalmente una controversa iniziativa privata, motiva l'inclusione del cineasta con "la sua partecipazione attiva a un evento della propaganda russa durante la guerra russo ucraina e l'uccisione di cittadini ucraini" e per "il sostegno pubblico all'aggressione russa". "Credo fermanente che Vladimir Putin sia totalmente nell'errore, quando si parla della guerra in Ucraina. Il conflitto che ha causato è terribile. Ma qualunque cosa abbiano fatto i politici, non penso che interrompere il dialogo artistico sia un modo positivo di aiutare", ha scritto Allen in una dichiarazione per Cnn. Il ministero degli Esteri ucraino aveva condannato la partecipazione di Woody Allen al Festival moscovita come "una disgrazia e un insulto alla memoria degli attori e cineasti ucraini uccisi o feriti in azioni criminali della Russia durante l'aggressione contro l'Ucraina".