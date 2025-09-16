Ucraina, Russia attacca Zaporizhzhia. Altro drone sulla Polonia: arrestati due bielorussi

(Adnkronos) – Nuovo pesante attacco della Russia sull'Ucraina oggi, martedì 16 settembre. A Zaporizhzhia i missili di Mosca hanno colpito la città provocando un morto e almeno 13 feriti, fra cui un bambino di quattro anni e un ragazzo di 17, rendono noto fonti locali. Incendi si sono diffusi in tre palazzi della città. Nella regione di Mykolaiv, una persona è stata uccisa dai bombardamenti su una fattoria. Sotto attacco anche la regione di Kiev, la regione di Sumy, la regione di Charkiv, la regione di Donetsk e la regione di Kherson, con oltre cento droni lanciati. In Polonia intanto il primo ministro Donald Tusk ha annunciato l’arresto di due cittadini bielorussi, avvenuto dopo l’intercettazione di un drone che sorvolava edifici governativi di Varsavia. Sul suo profilo X il premier ha spiegato che il drone stava operando nei pressi di diversi edifici governativi della capitale polacca, tra cui il palazzo Belweder, che funge da residenza del Presidente Karol Nawrocki. Il drone è stato in seguito "neutralizzato", come hanno reso noto le agenzie di sicurezza. Le circostanze relative all'incidente non sono state immediatamente chiare e non sono state rilasciate informazioni sull'identità delle persone arrestate o sul modello del drone. Nella notte fra martedì e mercoledì della scorsa settimana 21 droni hanno violato lo spazio aereo della Polonia. Alcuni sono stati abbattuti da aerei alleati. La Nato ha in seguito varato l'operazione "Sentinella dell'est" per proteggere i cieli dei Paesi della regione. Intorno alle sei della mattina di domenica un drone è entrato nello spazio aereo della Romania. Ieri un aereo da ricognizione P-8A britannico ha sorvolato la Polonia, al confine con la Russia, all'altezza di Kaliningrad, e Bielorussia. In Bielorussia, e ieri anche a Kaliningrad, sono in corso le esercitazioni militari congiunte Russia Bielorussia "Zapad 2025". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà probabilmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York per discutere degli sforzi per raggiungere la pace con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in viaggio da Tel Aviv a Doha. Trump ha avuto "diverse telefonate con Putin, molteplici incontri con Zelensky, tra cui probabilmente quello della prossima settimana a New York", ha detto Rubio. L'invontro potrebbe avvenire a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)