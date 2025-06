Ucraina, Russia prepara offensiva estiva: droni a fibra ottica arma chiave

(Adnkronos) – La Russia prepara la sua 'offensiva d'estate' all'Ucraina puntando a conquistare due città strategiche lungo il fronte orientale, Pokrovsk e Kostyantynivka, con l'obiettivo ultimo di accerchiare le forze ucraine ed interrompere le vie di rifornimento verso Kramatorsk, il centro amministrativo dell'oblast di Donetsk, in gran parte sotto il controllo di Mosca. E' quanto evidenzia un'analisi dell'Independent, mentre prosegue l'invasione su larga scala dell'Ucraina, entrata nel quarto anno. Secondo il quotidiano britannico, tuttavia, Kiev non è più sulla difensiva e sta dimostrando di essere tutt'altro che sconfitta due anni dopo il sostanziale flop della sua controffensiva estiva che nei piani ucraini avrebbe dovuto ribaltare le sorti del conflitto. Il risultato ottenuto dall'Operazione Ragnatela, con la quale l'Ucraina ha affermato di aver distrutto o danneggiato un terzo dei bombardieri strategici russi, ha considerevolmente aumentato il morale delle truppe.

Sul terreno Mosca continua ad avanzare seppure in modo molto limitato e a costi enormi. La Nato stima che circa 950 soldati vengano uccisi ogni giorno. Da più di un anno cerca di conquistare Pokrovsk, ma negli ultimi mesi gli ucraini hanno rallentato l'avanzata, lanciando persino contrattacchi. Se Putin sembrerebbe aver rinunciato a un cambio di governo a Kiev, non sembra invece desistere dall'idea di impossessarsi di tutti i territori che la Russia ha unilateralmente annesso: Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk e Donetsk, oltre a mantenere la Crimea. Gli obiettivi 'estivi' del presidente russo continuano a essere la sezione centrale del fronte orientale, ma le forze di Mosca stanno anche avanzando con decisione verso il confine settentrionale ucraino con incursioni e la cattura di piccoli villaggi frontalieri. Questo consente a Mosca di aumentare la pressione su Kiev, mantenendo la battaglia vicina alle grandi città del nord-est Sumy e Kharkiv, sotto la costante minaccia di artiglieria e razzi a corto raggio. Nel frattempo la Russia continua a intensificare la sua campagna aerea. Centinaia di proiettili e droni stanno inondando l'Ucraina quasi ogni notte, con missili da crociera e balistici che arrivano a bersaglio in numero sempre maggiore a causa della carenza di difese aeree, in particolare dei sistemi Patriot di produzione statunitense, i più efficaci nell'abbattere le armi a lungo raggio di Mosca. L'ultimo massiccio bombardamento è avvenuto la notte scorsa. Zelensky ha parlato di "uno di più grandi attacchi a Kiev" dall'inizio della guerra. Fonti militari ucraine, intanto, hanno segnalato un enorme aumento della gittata e dell'efficacia dei droni russi a fibra ottica, che hanno avuto un ruolo chiave anche per respingere le forze di Kiev dalla regione russa del Kursk. Il particolare sistema di guida, infatti, li rende invulnerabili ai dispositivi di disturbo utilizzati. L'Ucraina non ha ancora la capacità di cacciare la Russia dai suoi territori, ma continua a resistere e, secondo l'Independent, entro l'anno prossimo potrebbe vedere nettamente migliorata la sua situazione sul terreno dato che gli aiuti europei inizieranno ad arrivare in sostituzione del sostegno militare che gli Stati Uniti hanno notevolmente rallentato. Il presidente Donald Trump, infatti, non ha stanziato nuovi fondi per Kiev, ma restano circa 3,8 miliardi di dollari precedentemente assegnati dall'amministrazione Biden. La Nato ha recentemente annunciato ulteriori 20 miliardi di euro di aiuti militari. La Germania ha reso noto che invierà presto bombe a lungo raggio in grado di colpire in profondità la Russia. Il Regno Unito ha stanziato 350 milioni di sterline per finanziare 100mila nuovi droni e quest'anno ha già consegnato 144mila munizioni di artiglieria. Anche Olanda e Norvegia hanno preparato nuovi pacchetti di aiuti.