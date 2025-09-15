Ucraina, Tajani: “Putin ha preso in giro Trump. Lui preoccupato più da Cina che da Russia”

(Adnkronos) –

Antonio Tajani tra guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri ha parlato del presidente russo, Vladimir Putin, che "ha un po' preso in giro il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) che tanto si era speso per arrivare a un incontro" tra il leader del Cremlino ed il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato intervenendo a Restart su Rai 3. "Trump è preoccupato soprattutto per il confronto con la Cina a lungo termine", ha spiegato Tajani, "considera più pericolosa la Cina della Russia perché la Cina ha un progetto strategico globale per sostituirsi con suoi alleati Iran, Corea del Nord e Russia agli Stati Uniti e all'Occidente". Quella scattata a Pechino con i leader "attorno a missili, carri armati, bombe e truppe minacciose non era un'immagine a favore della pace. Non credo l'India sia parte di questa strategia". Poi Tajani ha parlato anche della guerra tra Israele e Hamas: "Io mi auguro che Netanyahu si fermi. La soluzione non è l'occupazione di Gaza o della Cisgiordania, noi siamo favorevoli alla costruzione di uno Stato palestinese", ha dichiarato, "dobbiamo evitare la distruzione, dobbiamo evitare la carneficina e salvare gli ostaggi, che sono vittime innocenti", ha aggiunto il titolare della Farnesina, esortando Netanyahu a "un senso di responsabilità". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)