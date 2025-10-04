Ucraina, Zelensky: “Attacco con drone russo su una stazione, almeno 30 feriti”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky denuncia un attacco di un drone che ha preso di mira una stazione ferroviaria nella regione di Sumy. "Un attacco feroce di un drone russo sulla stazione di Shostka – scrive su X il presidente ucraino – I servizi d'emergenza sono sul posto e hanno iniziato ad aiutare le persone". Zelensky riferisce un bilancio provvisorio, spiegando che "le informazioni sui feriti sono in fase di verifica" e che "al momento sappiamo di almeno 30 vittime". "I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili – accusa Zelensky – Ogni giorno la Russia si porta via vite umane. E solo la forza può fermarli. Abbiamo sentito dichiarazioni determinate da Europa e America ed è tempo diventino tutte realtà". "Parole al vento non bastano più – conclude – Serve un'azione forte". Al momento dell'attacco, secondo Zelensky, nella stazione c'erano dipendenti di Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, e passeggeri. Su Telegram il governatore di Sumy, Oleh Hryhorov, ha precisato che è stato preso di mira il treno che collega Shostka a Kiev. Immagini condivise sui social dalle autorità ucraine mostrano almeno una carrozza di un treno in fiamme. "I russi hanno attaccato in modo deliberato la stazione ferroviaria e il treno passeggeri – ha denunciato via X anche Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino – Sapevano che era un convoglio civile. Ordinario terrore, una guerra contro i civili". Mosca ha lanciato nella notte una serie di attacchi con droni anche nei pressi di Dnipro e Kharkiv. In Russia, una delle più grandi raffinerie russe nei pressi di San Pietroburgo ha preso fuoco dopo essere stata colpita in un attacco ucraino condotto con droni. Lo ha riferito il governatore della regione, Alexander Drozdenko, secondo cui l'incendio nella zona industriale della città di Kirishi ora è stato domato. Lo stesso governatore ha precisato che le difese aeree hanno abbattuto sette droni. Si è trattato del secondo attacco contro la raffineria in poche settimane: Kirishi, situata a 800 chilometri dal confine, è sede dell'impianto di Kirishinefteorgsintez, noto anche come Kinef, di proprietà della società legata al Cremlino Surgutneftegas. Con la capacità di processare circa 20 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, è una delle più grandi raffinerie della Russia. Gli ucraini, secondo le autorità russe, hanno colpito anche nella regione meridionale di Voronezh. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)