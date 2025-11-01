Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo

(Adnkronos) – L'Udinese supera 1-0 l'Atalanta in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. A decidere la partita il gol di Zaniolo al 40'. In classifica i friulani che ritrovano la vittoria dopo il ko dell'Allianz Stadium con la Juventus, agganciano proprio i bianconeri e il Bologna al sesto posto con 15 punti, mentre i bergamaschi, al primo ko stagionale in campionato, restano fermi a quota 13 in decima posizione insieme al Sassuolo. "Sono felicissimo per il gol perché ha aiutato la squadra ai tre punti. Ringrazio i miei compagni per avermi accolto come una famiglia". Così l'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo, al microfono di Dazn, dopo la vittoria conquistata grazie a un suo gol. "L'ambizione è di andare a Roma e dire la nostra – aggiunge l'ex giocatore giallorosso -. Non ci poniamo limiti, possiamo fare bene quest'anno". "Cosa è mancato oggi? Penso tutto: ritmi, gioco, tecnica. Prestazione sbagliata". L'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric commenta così a Dazn, la sconfitta. "Meritavamo di più in tante altre partite. Oggi fatico ad attaccarmi a qualcosa, siamo stati sotto tono. Per la prima volta posso dire che la prestazione è stata negativa – sottolinea il tecnico croato -. Abbiamo commesso tanti errori tecnici nel muovere la palla così come nel body-language. Oggi abbiamo buttato dentro anche cinque giocatori nuovi rispetto alla gara con il Milan; dovevano fare di più. Spero che una prova così non si ripeta".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)