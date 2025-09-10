mercoledì 10 Settembre 2025
8.8 C
Rome
Top News

Ue, Marino (Avs): “von der Leyen parla di pace ma agisce da potenza che vuole conflitto”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "L’Europa è un progetto di pace, ma la linea seguita sostiene l’Ucraina con armi dagli Stati Uniti". Lo ha dichiarato Ignazio Marino, europarlamentare del gruppo Verdi/Ale-Avs, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen. "Non c’è stata una parola su un ruolo guida dell’Europa per chiamare i potenti della terra a sedersi e discutere condizioni per fermare il massacro quotidiano in Ucraina". Secondo Marino, "la Presidente ha parlato di pace, ma i contenuti evidenziano una scelta diversa: supporto militare piuttosto che diplomazia attiva. L’Europa dovrebbe impegnarsi come leader di 450 milioni di cittadini per facilitare il dialogo e porre fine alla violenza, invece di concentrare risorse sull’acquisto di armamenti". L’europarlamentare ha sottolineato la contraddizione tra il messaggio di pace e le scelte concrete: "Se l’Europa vuole essere un progetto di pace, deve agire come tale, non trasformarsi in una potenza di guerra che alimenta il conflitto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved