Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo, lui si getta da sesto piano: morto 71enne

Redazione

(Adnkronos) – Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. È successo questa mattina, poco dopo le 9, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Prima di togliersi la vita la vittima, un uomo di 71 anni, ha lasciato un biglietto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

