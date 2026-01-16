cityfood
cityeventi
venerdì 16 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Top News

Uganda, leader opposizione Bobi Wine portato via con elicottero militare

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) – Il leader dell'opposizione ugandese cè stato portato via dalla sua casa a bordo di un elicottero militare. Lo ha denunciato il suo partito, la National Unity Platform (Nup). "Un elicottero dell'esercito è atterrato nel complesso del presidente Bobi Wine e lo ha portato con la forza verso una destinazione sconosciuta", ha dichiarato il Nup sul suo account di X. La cattura di Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, è avvenuta dopo che lo stesso leader dell'opposizione aveva dichiarato che l'esercito aveva circondato la sua casa nel quartiere di Magere, alla periferia della capitale ugandese Kampala. Wine aveva parlato di "massiccia" frode elettorale alle elezioni di giovedì. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap