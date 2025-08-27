Us Open, cadono i primi giganti: Draper costretto al ritiro, Ruud eliminato

(Adnkronos) –

Prime sorprese agli Us Open 2025, firmate Draper e Ruud. Oggi, mercoledì 27 agosto, si continuano a giocare i secondi turni dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Aspettando il match dell'azzurro, nella parte del tabellone del numero uno arriva una notizia inattesa: il britannico Jack Draper, numero cinque del mondo, è stato costretto al ritiro a causa del riacutizzarsi di un problema al braccio, che già lo aveva condizionato nelle scorse settimane.

Draper, grande amico di Sinner, avrebbe potuto incontrare Jannik proprio nei quarti di finale, dopo aver conquistato la semifinale lo scorso anno. "Ciao ragazzi, mi dispiace dirvi che non prenderò parte agli US Open", ha scritto sul proprio profilo X alla vigilia del match con il belga Zizou Bergs, che vola quindi in automatico al terzo turno, "ho fatto del mio meglio per essere qui e darmi ogni possibilità di giocare, ma il fastidio al braccio è diventato troppo forte e devo fare la cosa giusta e prendermi cura di me. Grazie per tutto il supporto". Un altro colpo di scena invece è arrivato dal campo. Il norvegese Casper Ruud, 12esimo del ranking Atp, è stato eliminato nel secondo turno dal belga Raphael Collignon, che occupa la 107esima posizione della classifica generale, dopo una battaglia conclusa al quinto set. Collignon ha conquistato così la prima vittoria della carriera contro un top 20 imponendosi con il punteggio di 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5. Continua quindi il periodo negativo per Ruud, reduce da diversi problemi fisici e eliminato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto prima e al secondo turno di quello di Cincinnati. Eliminato anche Joao Fonseca, 19 anni e numero 45 del mondo. Il talento brasiliano è stato battuto dal ceco Tomas Machac in tre set con il punteggio di 6-7 (4), 2-6, 3-6. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)