Us Open, Djokovic batte Fritz e raggiunge Alcaraz in semifinale

(Adnkronos) –

Novak Djokovic raggiunge Carlos Alcaraz nella semifinale degli Us Open 2025. Il tennista serbo ha battuto l'americano Taylor Fritz in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 al termine di una battaglia da oltre tre ore, nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Ora Nole, che va a caccia del 25esimo titolo Slam della carriera, sfiderà lo spagnolo, numero due del mondo, che ha superato il ceco Jiri Lehecka. Parte subito forte Djokovic, che scende in campo con smalto e concentrazione sfoggiando un tennis che non sembra guardare alla carta d'identità. Qualche problema con il servizio di Fritz gli permette di conquistare il primo set 6-3. Nel secondo domina l'equilibrio, con Nole che sale di livello soprattutto in difesa annullando un'enormità di palle break e strappando il servizio a Fritz. Al momento di chiudere il parziale però Djokovic inizia un battibecco con il pubblico e concede il controbreak all'avversario, colpendo poi nel game successivo e portando a casa il set 7-5, con tanto di baci agli spettatori dell'Arthur Ashe Stadium. Il nervosismo del serbo, insieme alla fatica, sale nel terzo set, dove Fritz riesce a imporsi 6-3. Il quarto parziale è estremamente equilibrato, con Djokovic che, seppur con il fiato corto, riesce a conquistare il set 6-4 e vola in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)