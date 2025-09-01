lunedì 1 Settembre 2025
12.8 C
Rome
Top News

Us Open, Djokovic vince e convince (per la prima volta). Ora Fritz ai quarti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Turno tranquillo agli Us Open 2025 per Novak Djokovic. E dopo quanto visto nelle prime uscite dello Slam, è questa la notizia. Nella notte italiana, il serbo passeggia contro Jan-Lennard Struff e sull'Arthur Ashe Stadium regala la prestazione fin qui più convincente sul suolo americano. L'ex numero uno vince con il punteggio di 6-3 6-3 6-2 dopo un’ora e 49 minuti di gioco, fermando così la corsa del tedesco, che a New York aveva già battuto Holger Rune e Frances Tiafoe. Il prossimo ostacolo per Djokovic sarà il numero 4 del ranking Atp Taylor Fritz, ai quarti di finale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Redazione
Author: Redazione

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved